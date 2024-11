Una grande buca nel posto dove trovano posteggio le auto di chi va alle poste

PARTANNA – Una bella (sigh!) buca fa ampia mostra di sé nello spazio antistante l’Ufficio postale dove trovano posteggio le auto di chi va alle poste. La buca, come si vede nella foto, è in posizione strategica per contribuire alla rottura dei pneumatici quando le auto ci finiscono dentro. La domanda da porsi è “quanto tempo ci vorrà perché si provveda a richiudere la buca?”, “quanto tempo ci vorrà perché qualcuno richieda il risarcimento danni nell’eventualità di una rottura dei pneumatici?”. Sarebbe inoltre auspicabile che non succedano danni alle persone.