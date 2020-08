Una “Norma” al tempo del Covid-19

L’Ente Luglio Musicale Trapanese si avvale anche della collaborazione di importanti realtà culturali locali: in particolare il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino”, l’Associazione “Amici della Musica” di Trapani, il Goethe Institut, l’ Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione Trapani.

Main sponsor: l’Atm Spa Trapani, l’azienda di trasporto e mobilità della città.

Appuntamento di stasera

Stasera sabato 29 agosto, alle ore 21.30, a Trapani, al Teatro “Giuseppe Di Stefano” e non più in Corso Vittorio Emanuele (come precedentemente comunicato) sarà protagonista il Requiem di Mozart, diretto da Andrea Certa, con le voci di Clara Polito, Simona Di Capua, Tatsuya Kashi, Cristian Saitta. Maestro del coro Fabio Modica. Coro e Orchestra del Luglio Musicale Trapanese.

LA 72ª STAGIONE LIRICA DEL LUGLIO MUSICALE TRAPANESE IN SICUREZZA.

La 72ª stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, come tutti, si adegua alle misure di Contenimento del Coronavirus:

1_ Sarà obbligatorio per il pubblico usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dal teatro e per tutti gli spostamenti all’interno dello stesso.

2_ Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto.

3_ Il pubblico sarà invitato a mantenere il distanziamento di un metro dagli altri spettatori durante l’ingresso e durante l’uscita dal Teatro.

4_ I posti a sedere rispetteranno il distanziamento di un metro l’uno dall’altro, i congiunti potranno sedersi accanto.

5_ Sarà vietato l’ingresso agli spettatori in presenza di febbre o di altri sintomi riconducibili al Virus.

6_ Gli spazi in ingresso ed uscita saranno dotati di dispenser disinfettanti.

7_ L’ingresso in sala avverrà in maniera contingentata per evitare assembramenti.

BIGLIETTI

IL CONCERTO DEL 29 AGOSTO SARA’ A PAGAMENTO E NON PIU’ GRATUITO COME PRECEDENTEMENTE COMUNICATO

Intero € 10,00

Ridotto [Under 18] € 7,00