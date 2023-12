Una sorpresa…dopo l’altra!

di Antonino Bencivinni La nuova amministrazione comunale di Partanna, guidata dal sindaco Francesco Li Vigni dal giugno scorso, aveva fin dall’inizio una grossa responsabilità: da un lato riuscire, se non altro, a mantenere i risultati raggiunti dall’amministrazione dell’ormai ex sindaco Nicolò Catania, almeno per il successo interprovinciale delle feste in particolare estive; dall’altro essere in grado di ridurre o eliminare gli errori e le manchevolezze dell’amministrazione Catania. Difficilissimo raggiungere il primo obiettivo dato il momento dell’insediamento dell’amministrazione Li Vigni (giugno 2023) vicinissimo al periodo delle feste estive. Con l’aiuto delle associazioni cittadine e di alcuni imprenditori locali e con l’eredità di un salutare finanziamento regionale, i risultati, come abbiamo già evidenziato nel numero di ottobre di Kleos, sono stati lusinghieri e apprezzati dagli stessi partannesi che hanno capito che in tempi brevissimi non era possibile fare di più. Molti attendono, però, di vedere come saranno le feste della prossima estate quando ci saranno stati già i tempi per programmare. Intanto un buon assaggio è costituito dalle iniziative per queste feste natalizie che costituiscono una novità e una gradevole sorpresa esemplificate dal “pacco regalo” della piazza centrale che sostituisce il “vecchio” albero. E’ corretto sottolineare che amministrazione e sindaco non si stanno cimentando solo nelle feste, ma anche hanno cercato di ridurre/eliminare pure quella terribile piaga che ha attanagliato Partanna negli anni scorsi: la carenza/assenza di illuminazione pubblica perfino nel centro storico e la cura del verde pubblico, come sottolinea la rubrica Parva Favilla nel numero odierno di Kleos. In più le interviste che abbiamo pubblicato nei numeri scorsi al sindaco e a due assessori (una in questo numero) hanno evidenziato una lodevole linea e condizione comune: la volontà di un impegno profondo per il bene e lo sviluppo di Partanna. In questo momento natalizio in cui dobbiamo essere tutti più buoni, nell’augurare buone Feste a tutti, vogliamo sperare che, con quei presupposti, il futuro per la città sia decisamente migliore e che i giovani possano finalmente trovare qui un lavoro dignitoso che non li costringa ad abbandonare, in più casi definitivamente, il proprio territorio.