“Una straordinaria esperienza”

PARTANNA – Ieri (18 maggio) il nostro direttore si è virtualmente incontrato con gli alunni di due classi della scuola elementare del Plesso S. Lucia dell’I.C. “Rita Levi Montalcini”, guidati da tre docenti. Qui di seguito pubblichiamo il resoconto dell’incontro opera degli alunni delle classi quinte E/F protagonisti dell’incontro.

“A conclusione dell’UDA sulla cronaca giornalistica, oggi 18 maggio 2020, i 33 alunni delle classi quinte E/F del Plesso S. Lucia dell’I. C. Rita Levi-Montalcini hanno incontrato in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meeting il prof. Antonino Bencivinni, direttore del giornale Kleos. Per due ore gli alunni, guidati dalle insegnanti Amari Maria Grazia, Li Vigni Giuseppa e Pernice Sabrina, hanno chiesto consigli, chiarimenti e modalità su come si realizza un articolo giornalistico e gli hanno rivolto domande riguardanti la pandemia di Codiv-19 e i problemi economici ad essa collegati. Alla fine insegnanti e alunni hanno ringraziato il prof. Bencivinni per la disponibilità, la pazienza e la gentilezza con cui ha preso parte all’incontro e la preside Vita Biundo che ha dato il permesso di vivere questa straordinaria esperienza”.