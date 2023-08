Urrà, il minifestival dedicato ai bambini. Lunedì e martedì a Partanna e Vita

PARTANNA – VITA – Fantasia, storie e saltimbanchi sono gli ingredienti di Urrà, il minifestival dedicato ai più piccoli, che si terrà a Partanna e Vita lunedì 28 e martedì 29 agosto. In scena andrà la seconda edizione della manifestazione organizzata da BelIce Epicentro della Memoria Viva, con Pro Loco Vitese, Comune di Partanna, Comune di Vita, Rete Museale e Naturale Belicina, Unpli, BiblioTp – Rete Biblioteche Trapani, associazione socio-culturale Peppino Impastato, nell’ambito del Patto Intercomunale della Lettura della Valle del BelIce.

Quindi tra spettacoli di circo contemporaneo, laboratori, presentazioni di libri e rappresentazioni teatrali pensate per coinvolgere bambini e famiglie nello svolgimento di attività ludiche e didattiche, si svolgerà nel corso della due giorni partannese e vitese il minifestival Urrà, con la direzione artistica di Giuseppe Maiorana, che si avvale della collaborazione con il Valdemone Festival, la rinomata kermesse internazionale di teatro di strada, nuovo circo e musica in corso a Pollina.

Ecco il programma completo delle due tappe di Urrà

Lunedì 28 agosto a Partanna all’interno dell’ex convento delle Benedettine, per l’appuntamento che rientra nel cartellone della rassegna Artemusicultura messa a punto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Li Vigni:

ore 10.00

Accoglienza tra zucchero filato e popcorn

ore 10.30

LABORATORIO

“Marcondirondero”

grandi e bambini pensano e crescono insieme con Giacomo Guarneri e Marcella Vaccarino

ore 12.15

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

“My heart is on the table”

Pigreco Company (breve)

dalle ore 16.00

“Impronte fantastiche, ritratti liberi e maschere animali”

Laboratorio e Sketchs a cura di Diego Muraca

ore 16.30

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

“In Valigia…” con Monsieur Barnaba

ore 17.15

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

“My heart is on the table”

Pigreco Company (completo)

ore 18.30

PRESENTAZIONE LIBRO/NARRAZIONE

“Shuma Tragliabissi”

di e con Dario Muratore e con Gisella Vitrano

ore 20.30

SPETTACOLO TEATRALE

“Dove le stessi mani…” di e con Dario Muratore

Martedì 29 agosto a Vita, nel giardino della Pro Loco Vitese:

ore 10.00

Accoglienza tra zucchero filato e popcorn

ore 10.30

LABORATORIO

“Marcondirondero”

grandi e bambini pensano e crescono insieme con Giacomo Guarneri e Marcella Vaccarino

dalle ore 16.00

“Impronte fantastiche, ritratti liberi e maschere animali”

Laboratorio e Sketchs a cura di Diego Muraca

ore 16.30

SPETTACOLO DI CIRCO CONTEMPORANEO

“InBilico Street”

Salvo Lo Gelfo

ore 17.30

LETTURA AD ALTA VOCE PER PICCOLI LETTORI

ore 17.45

PRESENTAZIONE ALBUM ILLUSTRATO

“Alicia e il libro rosso”

testi di Chiara Caradonna e Leonardo Lombardo

illustrazioni di Claudia Sinacori

ore 20.30

SPETTACOLO TEATRALE

“Tripolis”

di e con Dario Muratore

La partecipazione è gratuita.

info, iscrizioni e prenotazioni:

unplitrapani@gmail.com

+39 3711367666

fb: @urraminifestival