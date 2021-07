ROMA – Uscirà il 20 luglio su tutte le piattaforme digitali l’album You Are the Movie, This Is the Music, scritto e prodotto da Joe Schievano per la Soundrivemotion, che costituisce il sesto lavoro discografico dell’artista, Sound Designer e compositore musicale per film e televisione. Dopo il successo di Epìtome (2021), Schievano torna a produrre […]

Dopo il successo di Epìtome (2021), Schievano torna a produrre musica per film con un album dalla distinta fluidità armonica, in cui si sovrappongono sonorità diverse, ma efficacemente coesistenti. L’album consta di 10 brani attraversati dalla stessa complessità sonora, in cui emerge l’abilità dell’artista di far collimare sapientemente suoni, musica e voci.

Nell’album si vede rinnovata la fruttuosa collaborazione – già avviata da Schievano con la fondazione dell’Associazione culturale Tàdan (2020) e con l’EP Epìtome (2021) – con la cantautrice e attrice Maria Roveran.