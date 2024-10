Vedono i Carabinieri e gettano via la droga dal finestrino. 4 denunciati

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno denunciato 4 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, durante un posto di controllo nei pressi di Corso Gramsci, intimavano l’ALT ad un’auto che procedeva nella loro direzione notando in quel frangente che uno degli occupanti aveva lanciato un involucro dal finestrino.

Dopo aver proceduto all’identificazione delle quattro persone a bordo dell’autovettura (un 24enne, due 20enni e un 18enne, tutti marsalesi), i militari recuperavano dal ciglio della strada l’involucro gettato poco prima, constatando che si trattava di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di circa 150 gr.