MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata venerdì 29 dicembre 2024 nella Parrocchia Madonna del Paradiso di Mazara del Vallo, la Veglia diocesana di Adesione anno associativo 2024-25 dell’Azione Cattolica Italiana.

Organizzata dal Consiglio Diocesano, in previsione della giornata dell’Adesione, che sarà il prossimo 8 dicembre giorno dell’Immacolata Concezione, alla veglia, celebrata da padre Giacinto Leone, hanno partecipato i rappresentanti delle parrocchie diocesane dove esiste l’Azione Cattolica.

Aderire all’AC è una scelta di impegno e passione che ciascuno rinnova ogni anno. È il modo in cui tanti uomini, donne, bambini e ragazzi scelgono di vivere appieno la loro vocazione nella Chiesa, a servizio della comunità e del territorio in cui si trovano.

Al termine della veglia sono state distribuite le tessere associative e una lanterna ad ogni presidente parrocchiale che la donerà alla propria associazione il giorno della Festa dell’Adesione come segno di Speranza e luce che illumini il cammino associativo appena iniziato.

Il Consiglio diocesano augura a tutte le associazioni parrocchiali di prendere il largo seguendo la luce della Speranza che porta a raggiungere il senso vero dell’uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.