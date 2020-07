Venerdì 31 luglio, celebrazione dei 10 anni di Albastar e presentazione della partnership con Airgest

TRAPANI – Venerdì 31 luglio, davanti ad oltre duecento invitati tra istituzioni, autorità locali, agenzie di viaggio, tour operator, stampa e associazioni di categoria, la compagnia aerea Albastar celebra il suo decennale. A fare da padroni di casa, il presidente Daniela Caruso e il presidente di Airgest, Salvatore Ombra che ha commentato: «Siamo stati lieti di accogliere al Vincenzo Florio l’evento perché riponiamo molta fiducia in Albastar». Per la presidente della compagnia aera spagnola dal cuore siciliano Caruso: «La scelta dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, per i festeggiamenti del decimo anno di attività non è casuale: Birgi è, infatti, diventato la prima base operativa nel Sud Italia del vettore per numero di voli programmati e di passeggeri movimentati e l’aggiudicazione del recente bando, aumenterà il numero di collegamenti offerti e il network di destinazioni servite». Per gli ultimi accrediti info@airgest.it.

Breve storia della compagnia aerea Albastar

Era il 31 luglio 2010 quando il Boeing 737-400 EC-LAV, denominato Pino D’Urso, in onore del fondatore, ha dato il via alle attività di volo di Albastar e da allora il vettore ha registrato una crescita costante, arrivando quest’anno a Trapani Birgi, dove ha basato un proprio aeromobile Boeing 737-800 e opera 7 collegamenti settimanali diretti a Roma Fiumicino che si aggiungono ai collegamenti bisettimanali per Milano Malpensa e Cuneo.

Albastar in dieci anni è diventato punto di riferimento in Europa per tour operator, broker, associazioni sportive, squadre di calcio e clientela individuale, offrendo al mercato un modello di business sempre più flessibile che prevede collegamenti di linea, charter e per traffico religioso. Membro IATA con certificazione IOSA, Albastar è in possesso dei più elevati standard operativi e nel corso degli anni ha maturato una grande esperienza nella gestione di passeggeri con necessità speciali, affermandosi come vettore aereo europeo leader per i collegamenti verso mete di pellegrinaggio, in particolare verso Lourdes.

Le rotte da e per Trapani operate da Albastar

In attesa dell’imminente pubblicazione del programma dei voli per la stagione invernale, i voli estivi di Albastar da/per Trapani prevedono voli da/per Milano Malpensa, programmati dal 10 luglio ogni venerdì e dal 27 luglio anche di lunedì fino a fine ottobre; i voli per Cuneo sono programmati il venerdì fino al 25 settembre e lunedì dal 27 luglio al 7 settembre. Da lunedì 27 sono iniziate le operazioni di volo per Roma Fiumicino, con sette collegamenti settimanali da/per Roma, schedulati il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì (doppio collegamento) e la domenica.

Per informazioni e prenotazioni, è attivo il Call Center al numero 095 31 15 03, il sito internet www.albastar.es e presso le Agenzie di Viaggio tradizionali e online (in Amadeus con codice AP, nel GDS con codice W2 e nei maggiori portali di prenotazione.