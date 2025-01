TRAPANI – Il Presidio “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” dell’Associazione LIBERA – Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, continua speditamente il cammino di avvicinamento – Cento Passi – verso la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di Mafia. Il prossimo incontro si terrà presso il Polo Universitario di Trapani, alle ore 09.30 di lunedì 27 gennaio ed avrà come titolo “MINISTERO DELLA PACE – SCELTA DI GOVERNO”. La Pace unica vera via di progresso umano; destrutturare la legge della violenza, per un nuovo umanesimo della ragione. L’idea nasce dalla collaborazione avviata con la Consulta Comunale per la Pace e la Cooperazione, la Solidarietà Internazionale e la Promozione dei diritti umani del Comune di Trapani, ed avrà come relatrice l’avvocato Laila Simoncelli, responsabile del Servizio Diritti Umani e Giustizia della Comunità Papa Giovanni XXIII, che ci offrirà spunti di riflessione sulla necessità di dover istituire componenti istituzionali che consentano, attraverso sinergie e convergenze che coinvolgono diversi attori del territorio, di generare, strutturare, architettare e programmare azioni che diano vita ad una società basata sull’educazione alla pace, alla nonviolenza, alla fratellanza, alla sussidiarietà reciproca, che non esclude ma include, che “sfrutta” le capacità di tutti. Le generazioni più adulte sentono parlare di “pace nel mondo” da quando sono al mondo; ma oggi questo non basta più: è urgente organizzare la pace.