VI Rassegna ‘a Scurata, 24 e 25 agosto dedicati alla musica: concerto di pianoforte e archi con Maurizio Mastrini e l’“Italian Blues” dei Kinisia

MARSALA – La VI edizione della Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C, continua giovedì 24 agosto alle 19,30. Il palco green “Pellegrino 1880”, nella vasca della Salina Genna, che si trova all’interno della riserva naturale dello Stagnone, accoglierà il concerto “Baci” che vedrà protagonista il pianista Maurizio Mastrini con il quartetto d’archi composto da Mauro Vultaggio al violino, Vita Anastasi al secondo violino, Anna Sedita alla viola e Enzo Toscano al violoncello. Dopo “Abbracci”, omaggio al gesto tanto mancato negli ultimi anni, quest’anno è uscito il nuovo album del pianista e compositore M° Maurizio Mastrini. Dal suo eremo nella periferia dell’Umbria, sulle sponde del Lago Trasimeno, con il suo pianoforte è arrivato in poco tempo a calcare i palcoscenici più importanti del mondo.

Biglietti ZONA A 20,00 euro – ZONA B 15,00 euro + dp. Info su https://www.scurata.it/baci-maurizio-mastrini-international-tour24-agosto/ e biglietti on line su: https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/27630

Venerdì 25 agosto alle 19,30 sarà la volta dei Kinisia Blues Band che presenteranno il loro nuovo disco “Underground”. Lo spettacolo segna il battesimo dell’omonimo disco, uscito domenica scorsa su tutte le piattaforme digitali. Con questo lavoro i K.B.B., hanno deciso di omaggiare uno dei più grandi bluesman italiani, troppo presto dimenticato a causa della prematura scomparsa: Roberto Ciotti, interprete in una chiave fortemente innovativa, dell’evoluzione del blues dagli esordi sulle rive del delta del Missisipi fino ai giorni nostri. La band marsalese ha deciso di riscoprire e portare alla luce i più importanti successi del bluesman romano. “Il blues di Ciotti – dichiara il tastierista della band, Salvatore Sinatra – è contaminato da mille influenze musicali, compresa quella della migliore musica italiana, che l’autore romano è riuscito ad incanalare nella tradizione di un genere sempre fortemente identitario”. Ad esibirsi saranno: Pasquale Nuccio: batteria, Diego Buffa: basso, Nino Casano e Gregorio Caimi: chitarre, Salvatore Sinatra: piano elettrico e Hammond, Pasquale Salerno: voce. Biglietti ZONA A 15,00 – ZONA B 13,00.

Info su: https://www.scurata.it/underground-k-b-b-20-agosto/

Biglietti on line su: https://mac.organizzatori.18tickets.it/event/27628

Di seguito gli altri spettacoli in cartellone:

29 agosto “Ritratti” di Tony Canto e Giuseppe Milici – ore 19,30

Biglietti ZONA A 20,00 euro – ZONA B 15,00 euro + dp

1 settembre “Canti Briganti” MARIO INCUDINE – EUGENIO BENNATO – ore 19,00 -replica alle 21,00

BIGLIETTI zona A 30 euro e Zona B 25 euro + dp

È possibile acquistare tutti i biglietti presso I viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille, 45 – Marsala 0923.717973 – 320.8011864 oppure on line su www.tickettando.it

Per maggiori informazioni www.scurata.it