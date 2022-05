Violazione degli obblighi. 42enne arrestato dai carabinieri

PACECO – I Carabinieri della Stazione di Paceco hanno arrestato un 42enne del posto presunto responsabile della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di dimora nel comune di residenza cui era sottoposto.

I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, durante un posto di blocco, sottoponevano a controllo il noto pregiudicato pacecoto, alla guida di un velocipede, che negli ultimi mesi è stato arrestato 3 volte dagli stessi per le reiterate violazioni alle misure di prevenzione cui è sottoposto.

L’uomo anche questa volta avrebbe violato le misure in quanto è stato fermato in territorio facente parte del comune di Misiliscemi contravvenendo alle prescrizioni imposte dal Giudice.

A seguito della convalida dell’arresto, oltre alle misure di prevenzione già in suo possesso è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. 4 volte a settimana.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.