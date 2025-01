Vittoria contro Scafati e primo posto in classifica per il Trapani Shark

TRAPANI – Ritorno alla vittoria in trasferta per la squadra granata che, sul campo neutro di Veroli, regola con un perentorio 83-66 la Givova Scafati. Gli Shark partono subito bene nel primo quarto e mantengono il comando della gara fino al termine, senza essere mai realmente impensieriti dai tentativi di rientro di Scafati. Un partita non perfetta da parte di Trapani – le percentuali sul campo sono state, infatti, inferiori rispetto alle medie stagionali – che però ha dimostrato compattezza e grande lavoro di squadra, due caratteristiche che non avevano soddisfatto coach Repesa nelle precedenti gare. Mvp della gara il solito Justin Robinson, giocatore difficilmente marcabile quando decide di accelerare.

Insieme alla vittoria arriva anche la sconfitta di Brescia contro Tortona e quindi Trapani guadagna la prima posizione in classifica che, per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana, è occupata da una squadra siciliana. Un traguardo che fa gongolare il presidente Antonini e i tifosi granata che, nella prossima partita in casa contro Pistoia, potranno cantare in coro “Salutate la capolista!”.

Alessandro Baroli