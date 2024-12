Vittoria schiacciante degli SharK al Palallio di Trapani

TRAPANI – Prova di forza degli Shark che nel lunch match di oggi (domenica 29 dicembre), dominano Reggio Emilia per 109 a 73 al Palallio di Trapani. Dopo la sconfitta di Milano la squadra granata, anche se orfana della sua stella Justin Robinson, annienta la Unahotels Reggio Emilia che si era presentata al Pala Shark di Trapani con una serie di sei vittorie consecutive. Questa volta la panchina trapanese fa la differenza, ogni giocatore pescato dal coach Repesa durante il match ha sfoderato una prestazione straordinaria anche con l’ala trapanese Mollura (primo punto in A1 per lui) a referto. Difesa di ferro e ritmi elevati sono stati il marchio di fabbrica di questa ennesima, appassionante prestazione degli Shark. Con la vittoria è arrivata anche la prima, e storica, qualificazione matematica alla prossima edizione della Coppa Italia. Il campionato per gli Shark riprenderà, invece, il 5 gennaio del prossimo anno con la trasferta di Venezia. ‎

Alessandro Baroli