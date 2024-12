Weekend alla scoperta del gioiello tardo-barocco di San Francesco Saverio e della sua Torre Campanaria

PALERMO – A partire da Sabato 14 dicembre e, a seguire, per tutti i fine settimana, sarà possibile accedere attraverso un percorso guidato alla magnifica Torre Campanaria di San Francesco Saverio.

La Chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria sta per riaprire le sue porte alle visite guidate. Situata nel cuore di Palermo, si tratta di un gioiello tardo-barocco che racconta secoli di storia e devozione. Con una vista panoramica mozzafiato e un legame profondo con Santa Rosalia, la visita della Chiesa e l’ascesa alla sua Torre rappresentano un’esperienza unica.

Un emozionante percorso di visita trasporterà i visitatori indietro nel tempo tra le vicende della secentesca fabbrica gesuita progettata dal celebre architetto Angelo Italia, immersi nella magica atmosfera del suo spazio a pianta centrale, scrigno di opere uniche e preziose.

L’esperienza culminerà in un’avventurosa ascesa alla magnifica Torre Campanaria: dalla cantoria alla terrazza, fino alla cima del campanile, per godere di una vista incantevole su Palermo, proprio come facevano i viaggiatori del Grand Tour, tra ‘700 e ‘800.

Il progetto portato avanti dalla Rettoria di San Francesco Saverio, ha trovato la sua realizzazione grazie alla collaborazione con Kòrai – Territorio, Sviluppo e Cultura, la cooperativa promotrice della valorizzazione dell’Itinerarium Rosaliae, e artefice del progetto di museo diffuso e circuito urbano rosaliano a Palermo.

La Chiesa di San Francesco Saverio, come bene che custodisce il trionfo di S. Rosalia dipinto dal fiammingo Geronimo Gerardi e dalla cui torre si abbraccia con lo sguardo il sistema dei luoghi rosaliani di Palermo, si candida ad essere riferimento e Santuario dei giovani e tappa di un percorso sui passi di Rosalia, santa giovane e “Pellegrina di speranza”. Un tesoro artistico e devozionale sicuramente da non perdere.

Le visite, della durata di 30 minuti circa, si svolgeranno su prenotazione ogni sabato dalle 9.00 alle 14.00 e ogni domenica dalle 9.00 alle 10.30 e dalle 12.00 alle 14.00; contattando i numeri 328.7328718 – 380.3690474 (WhatsApp) o scrivendo a korai@korai.it o compilando il modulo sul sito https://www.itinerariumrosaliae.it/esperienze

Ticket €6,00. Il pagamento del ticket avverrà sul posto. Sono previste riduzioni per bambini, fasce protette e convenzionati.