Weekend di successi per le squadre veliche della Società Canottieri Marsala

MARSALA – La Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri, lo scorso fine settimana, è riuscita a portare a casa vittorie e ottimi piazzamenti in classifica. In particolare, ad Ostia si è svolta la seconda tappa dell’Italia Cup 2022, che ha visto impegnata tutta la squadra dei Laser, accompagnata dal tecnico Vito Messina. Erano previsti […]

MARSALA – La Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri, lo scorso fine settimana, è riuscita a portare a casa vittorie e ottimi piazzamenti in classifica.

In particolare, ad Ostia si è svolta la seconda tappa dell’Italia Cup 2022, che ha visto impegnata tutta la squadra dei Laser, accompagnata dal tecnico Vito Messina. Erano previsti tre giorni di regate, ma a causa del forte maltempo, gli atleti hanno svolto soltanto due prove in un campo di regata difficile da gestire, con onde formate e forti raffiche di vento. Sul podio Giulio Genna, uno degli atleti più promettenti della società, che si è guadagnato il secondo posto in classifica nella classe ILCA 4 Overal. A seguire, Alberto Incarbona 19° e nella classe ILCA 6, Lorenzo Caputo 34°, Marco Maggio 57°, Ettore Matembera 115°, Ludovica Giacalone 122^ e Matilde Pecorella 152^.

Intanto la squadra di windsurf, guidata dal coach Davide La Vela, ha partecipato alla Prima Tappa di Coppa Italia ad Ancora. Giornate difficili a causa dell’assenza del vento e della pioggia incessante, ma nonostante le condizioni meteo siano state sfavorevoli, Fabrizio Giacone si è classificato 3° Experience, mentre Giada Eleonora Miano 8^ e Davide Genna 9°. Nella categoria dei più giovani, Yuki Castroni si è classificato 13° tra gli CH4. Infine 9° Cesare Genna – Under 13, 14° Marco Di Benedetto – Under 15 e 35° Alessandro Patti – Under 17.

Infine la squadra Juniores della Società Canottieri ha partecipato alla Selezione Interzonale Optimist di Sferracavallo. Gli atleti, accompagnati dal direttore sportivo Mario Noto e dall’istruttore Francesco Giacalone, si sono distinti per i loro meriti sportivi, grazie alla vittoria di Yusei Castroni e alla medaglia d’argento femminile di Giorgia Tumbarello (11^ in classifica generale). Ottime posizioni anche per il resto della squadra: Erich Agate 20°, mentre Vittorio Lentini chiude 29°.