Windsurf, Alessandro Patti della Società Canottieri Marsala campione nazionale Experience

MARSALA – Iniziata il 7 maggio all’Adriatico Wind Club Ravenna la II Tappa di Coppa Italia della classe Giovanile FIV Techno 293 con 237 regatanti iscritti. Sono stati giorni intensi di sport e mare, per una ripresa delle attività agonistiche con numeri record. Presenti alla regata i migliori atleti italiani appartenenti a tutte le categorie, che […]

MARSALA – Iniziata il 7 maggio all’Adriatico Wind Club Ravenna la II Tappa di Coppa Italia della classe Giovanile FIV Techno 293 con 237 regatanti iscritti. Sono stati giorni intensi di sport e mare, per una ripresa delle attività agonistiche con numeri record.

Presenti alla regata i migliori atleti italiani appartenenti a tutte le categorie, che si sono affrontati in un campo di regata non semplice, caratterizzato da forti raffiche di vento soprattutto durante la prima giornata, tanto da costringere i giudici a sospendere le prove per le classi windsurf dei ragazzi più giovani. Il meteo è migliorato nei due giorni successivi permettendo lo svolgimento di tre prove al giorno, grazie ad un vento leggero caratterizzato da onda lunga.

La Società Canottieri Marsala, capitanata dal coach Davide La Vela, ha trionfato con il primo posto assoluto in classifica, nella categoria Experience, di Alessandro Patti, che si è imposto sugli avversari con 5 primi e 1 secondo posto in classifica, su un totale di 6 prove, diventando campione nazionale.

Belle prestazioni anche per Marco Di Benedetto, categorie Under 15, che purtroppo è stato penalizzato da una squalifica e ha chiuso la competizione al 16° posto maschile; mentre Cesare Genna, categoria Under 13, a causa di due squalifiche, ha chiuso 12° maschile e primo del suo anno.

Grande soddisfazione per l’istruttore della Società Canottieri, Davide La Vela, che si trova già a lavoro per la preparazione tecnica dei suoi atleti in vista della prossima regata zonale, che si terrà a Marsala il 22 e il 23 maggio, organizzata proprio dalla Canottieri.