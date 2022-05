CEFALU’ – La 28esima edizione di “Chiese Aperte” voluta ed organizzata da Archeoclub D’Italia in collaborazione con le rispettive diocesi, offrirà a tutti la possibilità di conoscere il patrimonio artistico anche di chiese chiuse. Numerosi gli eventi in tutta Italia e in Sicilia. Ben 23 saranno le chiese in Sicilia. Ad esempio, Domenica 8 Maggio, […]

CEFALU’ – La 28esima edizione di “Chiese Aperte” voluta ed organizzata da Archeoclub D’Italia in collaborazione con le rispettive diocesi, offrirà a tutti la possibilità di conoscere il patrimonio artistico anche di chiese chiuse. Numerosi gli eventi in tutta Italia e in Sicilia.

Ben 23 saranno le chiese in Sicilia. Ad esempio, Domenica 8 Maggio, con i volontari di Archeoclub D’Italia si potranno vedere i capolavori che si trovano ad Agrigento, presso la chiesa di Maria SS. del Buon Consiglio a Porto Empedocle, nelle chiese di San Lorenzo, Sant’Antonio Abate, della Madonna delle Grazie ad Aidone – Morgantina. Massiccia sarà la partecipazione del territorio del Parco Nazionale delle Madonie con la Cattedrale di Cefalù, le chiese dell’Annunziata, sempre a Cefalù ed ancora di quella Madre dei Santi Pietro e Paolo, della Badia, di Santa Maria di Gesù a Caltavuturo, la chiesa Madre di San Nicolò a Gangi, di Santa Maria La Porta a Geraci Siculo, dei Santi Pietro e Paolo e di Santa Maria di Loreto a Petralia Soprana. L’8 Maggio visiteremo ed ammireremo il patrimonio storico – artistico delle chiese di Maria SS. Assunta, Santa Maria alla Fontana, della Trinità alla Badia di Petralia Sottana, della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta a Polizzi Generosa, della Chiesa di Santa Maria de’ Francis e della chiesa Madre di San Giorgio a San Mauro Castelverde. Eventi straordinari anche a Lentini per ammirare il patrimonio artistico della chiesa di San Francesco di Paola, a Paternò per la chiesa di San Marco, la chiesa di San Giacomo Apostolo Maggiore e la chiesa di Cristo al Monte”.

In Sicilia ci sono, inoltre, ben 18 chiese, in 8 comuni che hanno 8 opere dello stesso artista e di un artista non siciliano. Si tratta dello scultore toscano Francesco Del Mastro, risalenti al periodo che va dal 1510 al 1535. Chiese Aperte, manifestazione nazionale di Archeoclub D’Italia, in programma l’8 Maggio, offrirà l’opportunità di compiere, dal vivo, un’escursione lungo questi 8 borghi delle Madonie. I Comuni della Diocesi che saranno coinvolti nella manifestazione sono: Cefalù; Caltavuturo; Gangi; Geraci Siculo; Petralia Soprana; Petralia Sottana; Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde. Le chiese che fanno parte di questo “itinerario” saranno aperte al pubblico nella giornata di domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 e grazie ai volontari di Archeoclub D’Italia, tutti i cittadini verranno accompagnati nelle visite”.