31 agosto Tempio di Segesta Rinascita “Seminiamo il Paradiso”. 2 settembre Tempio di Selinunte Mysteria “La notte dei Misteri”

SEGESTA – SELINUNTE – Dopo duemila anni si sana l’eterno conflitto tra Segesta e Selinunte, città sempre in guerra nel passato e l’una scende in campo a favore e sostegno dell’altra, ferita dal fuoco. Lo spunto è dato da due performance organizzate da The Arcana Society, la community internazionale nota per il suo impegno nella riscoperta della tradizione degli antichi misteri mediterranei. Due gli eventi – giovedì 31 agosto al Tempio di Segesta, e sabato 2 settembre davanti al Tempio di Hera a Selinunte – ospitati dai due parchi archeologici che aderiscono all’iniziativa “Rinascita. seminiamo il paradiso” e l’operazione solidale “1 ticket = 1 albero” promuovendo una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la riforestazione della Sicilia ferita dagli incendi. Arcana Society ha organizzato due serate i cui proventi dei biglietti di ingresso verranno in parte devoluti all’acquisto di alberi da piantare nel parco di Segesta. Il fuoco a fine luglio l’ha devastata, lasciando fortunatamente incolumi i monumenti: ora Selinunte scende in campo a sostegno di Segesta e aggiunge alla campagna, i ricavi dal concerto di sabato 2 settembre a favore del sito colpito. L’idea è quella di contribuire alla riforestazione di Segesta a cui arriveranno anche i semi di grani antichi coltivati a Selinunte: saranno impiantati nella terra devastata dal fuoco, così come anche a Selinunte dove si rinnova l’antico rituale.

Le due serate sono parte del retreat festival “Arcana Experience – Mysteries Temple” arrivato alla sua tredicesima edizione. I templi torneranno a rivivere della loro antica dimensione sacra e mistica, sotto le stelle sulle sonorità di dj Luyo accompagnato dalle percussioni live di Cristian Vinci. I partecipanti che hanno sostenuto l’iniziativa “1 ticket = 1 albero” prenderanno parte ad un’ azione simbolica in cui si pianterà un albero di melograno simbolo di resilienza.

MYSTERIA La Notte dei Misteri

Sabato 2 settembre, Parco Archeologico di Selinunte.

Il parco archeologico di Selinunte ospita “Mysteria, la Notte dei Misteri”, serata di arte, spiritualità, cultura, musica che farà rivivere i templi del loro antico mistero. Luyo presenterà il suo progetto dance, in cui riattualizza le antiche ritmiche delle musiche misteriche in forma elettronica accompagnato dai ritmi incalzanti delle percussioni live dell’artista Cristian Vinci.