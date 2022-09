A Carini Park Art Fest

CARINI – Il Park Art Fest, nato da un’idea dell’agenzia di comunicazione PassioneSicilia, si terrà in via Rovigo nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2022, in collaborazione con l’Associazione Culturale Almoad che ne gestisce gli spazi. “L’intento è di realizzare un evento culturale, nuovo nel suo genere, da rendere periodico negli anni […]

CARINI – Il Park Art Fest, nato da un’idea dell’agenzia di comunicazione PassioneSicilia, si terrà in via Rovigo nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2022, in collaborazione con l’Associazione Culturale Almoad che ne gestisce gli spazi.

“L’intento è di realizzare un evento culturale, nuovo nel suo genere, da rendere periodico negli anni a seguire. Un appuntamento fisso, a settembre, che segua la sentita festa del paese di Carini” dichiara Nino Messina, direttore artistico del PAF 2022.

Se da una parte è l’occasione per offrire un’ulteriore visibilità alle attività commerciali, con la presenza di spazi destinati allo street food dolce e salato e alle birre artigianali, dall’altra parte vengono donate delle giornate di svago e relax ai bambini e alle famiglie in un luogo di ristoro, gioco e divertimento. Non mancheranno attività di varia natura che hanno la finalità di riunire i bambini e incuriosire gli adulti, nel corso dei diversi appuntamenti al parco. L’ingresso è gratuito. L’inizio delle attività è previsto per le ore 18.00 e si chiuderanno intorno a mezzanotte, durante le quali saranno distribuiti gadget e premi. Ad animare la serata ci saranno ogni giorno dei micro eventi preserali dedicati ai bambini: show cooking, laboratori creativi, esibizione di ballo di coppia, quiz show junior.