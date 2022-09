A Carini quarta giornata del Park Art Fest

CARINI – Il PAF 2022, la prima edizione del Park Art Fest, la mostra mercato arricchita da eventi culturali e ludici nel parco cittadino Almoad della città di Carini si prepara alla sua quarta giornata delle cinque previste. Si dà il via alle ore 17.00 con l’apertura dei cancelli che si chiuderanno intorno la mezzanotte. Non mancheranno le attività per […]

CARINI – Il PAF 2022, la prima edizione del Park Art Fest, la mostra mercato arricchita da eventi culturali e ludici nel parco cittadino Almoad della città di Carini si prepara alla sua quarta giornata delle cinque previste. Si dà il via alle ore 17.00 con l’apertura dei cancelli che si chiuderanno intorno la mezzanotte. Non mancheranno le attività per i bambini, a partire da 5 anni, che potranno realizzare all’interno dell’area a loro riservata. Aprirà infatti la giornata “Il Cervellone Quiz Game Junior”, il famoso quiz che segue le logiche dei quiz televisivi più famosi, già proposto diverse volte al parco cittadino di Carini, ma questa volta per un pubblico più piccolo. Alle 22.00 parte la musica con il dj Claudio Megna, famoso nel palermitano e non solo, che ripercorrerà la musica degli anni ’80, ‘90.

Non mancheranno le estemporanee di pittura al cielo aperto dell’Associazione What’s Art & Kokalo Group. In questa giornata si esibiranno Loredana Fogazza, Cristina Russo, Barbara Bruca, Daniela Pisciotta e Margherita Ammirata.

Le famiglie potranno trascorrere tranquillamente la serata al parco tra buona musica e tanto cibo. I bambini si rilasseranno altrettanto nel loro spazio dedicato. Ad ognuno il proprio divertimento al PAF 2022.