A Pantelleria un corso sull’agricoltura biologica promosso dal Parco Nazionale in collaborazione con ATBio

PANTELLERIA – Un corso gratuito sull’agricoltura biologica dedicato agli imprenditori agricoli del territorio. Questo il progetto nato dalla collaborazione fra l’Ente Parco Isola di Pantelleria e l’Associazione Nazionale dei Tecnici e Ispettori per le Produzioni Biologiche (ATBio), che propone quattro appuntamenti curati da docenti esperti sui vari temi riguardanti il sistema agroalimentare biologico.

I primi tre incontri si terranno il 23, 24, 25 novembre al Circolo Kohoutek di Khamma (ore 15/19). Seguirà un sopralluogo presso un’azienda agricola locale sabato 26 novembre ore 10 alle 13.

Fra le tematiche trattate, l’agricoltura pantesca e le sue peculiarità (aspetti generali delle colture principali dell’isola; il germoplasma locale e l’importanza anche a fini produttivi del loro mantenimento e recupero); la biodiversità (Il ruolo della biodiversità all’interno della azienda; l’incremento della biodiversità e della fertilità organica negli ambienti agricoli; le tecniche idonee per la rimessa a coltura di aree agricole abbandonate; la possibilità di gestione dei sistemi agricoli abbandonati); fertilità e difesa (la gestione della fertilità del suolo delle colture isolane; la gestione delle avversità nelle colture dell’isola; quadro normativo e conoscenza dei prodotti usati in agricoltura biologica per la difesa delle piante e conoscenza dei prodotti usati in agricoltura biologica per la nutrizione delle piante).

Per info e approfondimenti: tel. +39 349 813 5298.