“A Partanna un ambulatorio di Medicina Estetica declinato al femminile”

PARTANNA – Il progetto di un ambulatorio di Medicina Estetica sarà presentato domani venerdì 22 settembre alle ore 17 presso la Farmacia San Vito in via F. Leone 6 Partanna. Due donne, un’imprenditrice ed un medico sostengono lo sviluppo dell’innovazione sanitaria attraverso un percorso virtuoso che mira alla cura, alla prevenzione ed al benessere psicofisico della persona. “Il nostro ambizioso progetto nato da pochi mesi è già diventato una realtà di successo”, sottolinea la dottoressa Marilena Marotta amministratore del centro Polidiagnostico Multimedical, che continua: “Mettere in luce le donne innovatrici di tutta la Valle del Belice non è solo fondamentale per le loro stesse start-up, ma aiuta a generare un impatto sociale più ampio destinato a sostenere chi non si sente a suo agio con il proprio corpo”.

La dottoressa Doriana Isabella Licata, Medico Chirurgo specialista in Biochimica Clinica ed esperta di Medicina Estetica, spiega: "Abbiamo dato vita a questo progetto perché noi crediamo fermamente nella medicina estetica e riteniamo che questa disciplina, se applicata correttamente e senza abusi, possa servire a guidare il paziente verso un percorso preventivo e correttivo che abbia come fine ultimo il benessere fisico e psicologico. Inoltre il fatto di essere donne aiuta ad interpretare meglio le esigenze di chi si rivolge a noi per affidarsi totalmente al fine di ridare armonia e naturalezza al proprio aspetto. Per fare questo ci siamo dotati di dispositivi medicali all'avanguardia, realizzati in linea con le più aggiornate conoscenze tecnico – scientifiche per l'esecuzione dei più richiesti trattamenti in campo medico- estetico. Per una consulenza gratuita si può chiamare il 3473499981.