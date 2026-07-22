‘A Scurata debutta a Levanzo con “Quattru petri” il 25 luglio

LEVANZO – Sarà la luce dell’alba, e non il tradizionale tramonto sullo Stagnone, ad aprire la IX edizione de ‘A Scurata – Memorial Enrico Russo” che sabato 25 luglio, sull’isola di Levanzo, alle ore 5.45, inaugurerà il suo nuovo percorso con “Quattru petri”, un momento musicale pensato per accompagnare il sorgere del sole lungo il sentiero che conduce a Cala Minnola.

È una delle principali novità dell’edizione 2026: per la prima volta la rassegna si apre alle isole Egadi e ai comuni della provincia con la formula “peri peri”, un festival diffuso che porta teatro e musica in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio.

Protagonisti di “Quattru petri” saranno la voce di Riccardo Sciacca e le chitarre di Gregorio Caimi, che daranno vita a una performance essenziale, costruita sul dialogo tra musica, parola e paesaggio.

«Abbiamo voluto che il festival si aprisse con un’alba perché rappresenta un nuovo inizio, non solo per la rassegna ma anche per il modo di vivere questa nostra esperienza artistica – sottolinea Gregorio Caimi, direttore artistico del Mac – ».

Da Levanzo, ‘A Scurata farà il suo esordio a Marsala, a Villa Genna, l’1 agosto con lo spettacolo scritto da Luana Rondinelli e interpretato da Donatella Finocchiaro, “La vuci di Rosa”: un viaggio teatrale e musicale dedicato alla più grande interprete della canzone siciliana, Rosa Balistreri, che da anni ispira il percorso de I Musicanti, sul palco con le loro sonorità.

La rassegna proseguirà, sempre a Marsala, a Villa Genna, nel cuore della Riserva dello Stagnone, con altri quattro appuntamenti, prima di tornare nuovamente alle Egadi, sull’isola di Marettimo, con il concerto del 10 agosto, “E ti vengo a cercare”, dedicato a Franco Battiato. Sul palco dello Scalo Nuovo, si esibiranno I Musicanti di Gregorio Caimi.

A Villa Genna, il 4 agosto, è in programma il concerto “Dialoghi sonori” del Paolo Passalacqua Trio, formazione composta da Paolo Passalacqua (pianoforte), Giuseppe Pipitone (contrabbasso) e Giuseppe Nuccio (batteria). Il 6 agosto, sarà la volta di “Voci d’Autore”, il nuovo spettacolo del cantautore Marciante, tra le voci più originali della scena pop-jazz contemporanea. Il 9 agosto, sarà di scena “Dio è Donna”, il nuovo live di Gulino, storica voce dei Marta Sui Tubi.

Il Festival proseguirà per tutto il mese di agosto con spettacoli di teatro, anche classico, concerti di world music, musica d’autore e jazz: un cartellone pensato per offrire al pubblico un’estate all’insegna della cultura, della valorizzazione del territorio e del dialogo tra le arti, consolidando il ruolo del festival tra gli appuntamenti culturali di riferimento della stagione.

Sul sito della rassegna, www.scurata.it, è possibile consultare il programma completo degli spettacoli e le informazioni sulle location del circuito “peri peri”.