A Marinella di Selinunte sabato sarà presentato il Club degli Agricoltori del Belice

MARINELLA DI SELINUNTE – Sabato 26 agosto, alle ore 9,30, presso le Aziende agricole Asaro, in contrada Cavallaro a Marinella di Selinunte (Castelvetrano), si terrà la cerimonia di apertura del “Club degli agricoltori della Valle del Belice”. Questa iniziativa mira a valorizzare la coltivazione e la raccolta manuale della cultivar Nocellara del Belice e allo stesso tempo accompagnare in un percorso di sviluppo e sostenibilità gli agricoltori del territorio.

«L’iniziativa – spiega Tommaso Asaro, quarta generazione della famiglia Asaro alla guida dell’omonima azienda – rappresenta una prima ed importante occasione di aggregazione culturale dei produttori della Valle del Belice».

Alla presentazione di sabato, riservata agli operatori del settore, saranno invitati, tra gli altri, gli assessori regionali on. Luca Sammartino (Assessore all’agricoltura, lo sviluppo e la pesca mediterranea) e on. Mimmo Turano (Assessore all’istruzione e formazione professionale), insieme ai sindaci dei sei Comuni della Valle del Belice dove si coltiva la cultivar Nocellara. All’evento i partecipanti potranno degustare le bevande “Oleato”, che riuniscono un’inaspettata alchimia di caffè Arabica Starbucks, infuso con olio extra vergine di oliva Partanna, offrendo un’esperienza di caffè delicata, vellutata e deliziosa.

Il giorno successivo alla presentazione del Club, domenica 27 agosto, dalle ore 20, si terrà a Partanna la prima Festa degli agricoltori, aperta alla comunità locale: una serata di musica e spettacolo, anticipatrice di un appuntamento che vuole diventare tradizione negli anni successivi. Nello spiazzo antistante il castello Grifeo sarà offerto un aperitivo seguito dal concerto dei Boomdabash in piazza Falcone-Borsellino.