Ad aprile corso qualificato per assaggiatori di pasta organizzato da Confcommercio Palermo

PALERMO – Confcommercio Palermo, insieme all'Accademia Siciliana della Pasta, organizza un corso qualificato per assaggiatori di pasta dedicato a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della pasta e diventare esperti nella degustazione. Un'occasione per scoprire tutti i segreti di un alimento cardine della dieta mediterranea, un percorso guidato – tra tradizione e cultura – che

PALERMO – Confcommercio Palermo, insieme all’Accademia Siciliana della Pasta, organizza un corso qualificato per assaggiatori di pasta dedicato a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della pasta e diventare esperti nella degustazione.

Un’occasione per scoprire tutti i segreti di un alimento cardine della dieta mediterranea, un percorso guidato – tra tradizione e cultura – che conduce a una vera e propria esplosione degustativa. Gli assaggiatori professionisti condivideranno con i partecipanti le conoscenze sulle tecniche di degustazione, illustrando le differenze tra i diversi formati di pasta e suggerendo gli abbinamenti più indicati con salse e condimenti.

Il corso ha ricevuto il patrocinio del “Consorzio di ricerca Gian Pietro Ballatore”. Sono previste tre lezioni teoriche e pratiche alla presenza di esperti docenti del settore.

Martedì 4 aprile Ambrogio Vario, esperto in Agraria e in gestione dei percorsi formativi in agricoltura parlerà di agricoltura bioetica, di coltivazione del frumento, delle caratteristiche varietali dei grani autoctoni siciliani ed esteri e degli effetti dell’uso dei fitofarmaci e dei concimi chimici in agricoltura.

Mercoledì 5 aprile Margherita Tomasello, imprenditrice ed esperta nel settore della pasta, racconterà il processo della pastificazione, le differenze tra lavorazione artigianale ed industriale, le diverse forme di pasta e la trafilatura e tutti gli aspetti legati alla commercializzazione del prodotto.

Sabato 15 aprile Andrea Ruisi e Roberto Cascino, entrambi chef e docenti nei corsi di cucina professionale, daranno vita ad una analisi sensoriale della pasta con l’assaggio di cinque marche diverse di pasta e il loro riconoscimento tramite i 5 sensi.

È inserita nel corso anche una visita al MolinOro di Alia e al sementificio dei fratelli Siragusa, in programma per venerdì 14 aprile.

Ha aderito all’iniziativa l’istituto professionale “Pietro Piazza”, con docenti di enogastronomia e alunni del settore.

Per le iscrizioni al Corso per assaggiatori di pasta bisognerà contattare Confcommercio ai seguenti contatti: promopalermo@confcommercio.pa.it oppure 091 582716/589430.