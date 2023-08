Aggredisce un connazionale con una bottiglia di vetro. Arrestato dai Carabinieri

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato un pregiudicato di origini tunisine di 27 anni per il reato di lesioni personali aggravate. I Carabinieri, impiegati in attività di prevenzione dei reati nel territorio, sono stati attirati da alcune urla in lontananza provenienti da una via […]