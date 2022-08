Al Conservatorio di Palermo le audizioni per selezionare i 30 giovani siciliani che parteciperanno alla Scuola di formazione musicale diretta da Mogol

PALERMO – Giovedì 4 agosto dalle 14,30 nella sala Ferrara del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo si svolgeranno le audizioni dei giovani artisti che si sono candidati a partecipare al “Corso di formazione ed aggiornamento in Popular Music 2022”, organizzato dal Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) in Avigliano Umbro (TR), presieduto e diretto dal Maestro […]

PALERMO – Giovedì 4 agosto dalle 14,30 nella sala Ferrara del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo si svolgeranno le audizioni dei giovani artisti che si sono candidati a partecipare al “Corso di formazione ed aggiornamento in Popular Music 2022”, organizzato dal Centro Europeo di Toscolano (C.E.T.) in Avigliano Umbro (TR), presieduto e diretto dal Maestro Giulio Rapetti Mogol.

Ad affrontare la selezione, che vedrà impegnata una commissione mista CET/Conservatorio presieduta dallo stesso Mogol, saranno i circa 50 giovani – di età compresa tra i 18 e 35 anni e residenti in Sicilia – che hanno risposto all’Avviso dell’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana presentando la loro candidatura. La Commissione, presieduta dal Maestro Mogol e composta da Giuseppe Anastasi e Massimo Satta per il CET e da Fabio Crescente per il Conservatorio Scarlatti, individuerà i 30 giovani che parteciperanno ai corsi di perfezionamento musicale per Interpreti, Autori di testo e Compositori di musica leggera.

Le borse di studio, finanziate dalla Regione e volute dall’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, costituiscono un’opportunità di confronto e crescita professionale per i giovani siciliani che operano nel campo musicale. L’iniziativa è frutto dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi tra il Museo d’arte moderna e contemporanea Riso, il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e il CET.

“Una grande opportunità – sottolinea l’assessore Alberto Samonà – che consente ai giovani siciliani di entrare in relazione con il mondo artistico nazionale e acquisire competenze tecniche e strumenti per poter mettere a frutto il proprio talento”.

I Corsi di perfezionamento destinati ad autori di testo, compositori di musica leggera e hard disk recording su DAW – Digital Audio Workstation”, hanno carattere residenziale con permanenza nel contesto del “Cet, Centro Europeo di Toscolano, in Umbria, con tre sezioni di stage che si svolgeranno a partire dal prossimo 21 agosto per concludersi a fine settembre.