Al via il progetto “Palermo dal mare 2023”: laboratorio galleggiante di immagini

PALERMO – Al via il progetto “Palermo dal Mare 2023” giunto alla sua sesta edizione che salperà quest’anno dai porti di Palermo, sabato 23 settembre, e di Cefalù sabato 7 e domenica 8 ottobre.

“Palermo dal Mare” è un laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare dal mare le città di Palermo e Cefalù osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello. Per informazioni: 335.1277098 o 339.8792830. Oppure scrivere a: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com.

Il progetto ideato e curato da Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella e promosso da BCsicilia e dall’Associazione ALAB all’interno del “Fabriano Festival del Disegno 2023, nasce da una visione artistica dei luoghi: descrivere le città costiere dell’isola siciliana dal mare, così come le videro gli antichi Fenici e i Greci e come appaiono oggi agli occhi di coloro che arrivano dal mare.

L’obiettivo nel tempo è di circumnavigare la Sicilia in senso fisico, metaforico e artistico partendo sempre da Palermo punto cardine dell’esperienza e mantenendo la stessa configurazione delle precedenti edizioni. Questa edizione si articolerà in due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca. Le uscite giornaliere sulle imbarcazioni sono della durata massima di 4 ore, a partire dalle 14,00 del sabato e dalle 9,00 della domenica, per rappresentare la costa con luce di provenienza diversa ed illustrare il golfo, la città, le montagne, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, il cielo, il mare e la terra. Nel caso le condizioni del mare non fossero favorevoli si opterà per un luogo a terra che abbia una visione panoramica dei luoghi che corrisponda ai criteri del progetto. Il progetto è aperto anche a coloro che volessero rappresentare la città dal mare con strumentazione fotografica o narrarla con un testo letterario e/o poetico. La partecipazione è gratuita.

