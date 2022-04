“Alla riconquista degli spazi scolastici”: conclusione del progetto di cittadinanza attiva dell’I.C. Radice-Pappalardo

CASTELVETRANO – Il 13 aprile 2022 sarà una data indelebile nella memoria degli alunni dell’Istituto castelvetranese perché alle ore 11:30 si è svolta la cerimonia di restituzione alla comunità scolastica del campetto di calcio del Plesso V. Pappalardo, con la partecipazione delle classi quarte della Scuola Primaria, alla presenza delle delegazioni delle persone che hanno contribuito al recupero di questo spazio e con l’intervento della squadra ASD Folgore Calcio di Castelvetrano, dei rappresentanti dell’Ente Locale, di alcuni consiglieri comunali, della IV Commissione Comunale.

Questo spazio di gioco, che da tanti anni versava in stato di abbandono e di degrado, per iniziativa degli alunni della classe II sez.D e di altre classi II, supportati dal professore Vito Signorello, è stato recentemente ripulito e messo in sicurezza, grazie a lavori di riqualificazione iniziati nel mese di Ottobre del corrente anno scolastico. L’opera degli alunni è stata rafforzata grazie a donazioni e contributi personali e professionali da parte di alcune aziende del territorio e di alcuni genitori degli stessi studenti, altresì presenti alla cerimonia odierna.

Si può restituire uno spazio di gioco accessibile agli alunni e alla comunità, quando riqualificazione fa rima con partecipazione e per questo si ringraziano le ditte Clemente, Cappadonna, l’Azienda Curaba srl, Keidea, Antonino Accardo, Giovanni Campo, Pasquale Darbisi, la ditta Tutto Marmitte, Gioacchino Sinfonia, i genitori Giuseppe Fratello e Antonino Sacco. Grazie a loro è stato restituito il verde al campo di gioco, sono state sistemate le porte e sono stati messi in sicurezza i cordoli laterali e tutte le parti in ferro con l’installazione di gomme protettive, oltre che la sistemazione della prima rete di recinzione.

E’ stato infine destinato uno spazio nel corso della cerimonia alla pratica calcistica; infatti una rappresentanza degli alunni e dei docenti della scuola ha scambiato qualche passaggio in una breve partita con i giocatori della squadra Folgore e con alcuni dei consiglieri comunali presenti. La società Folgore Calcio di Castelvetrano ha inoltre regalato allo scuola due palloni, quale auspicio per un utilizzo frequente del campetto.

La scuola quindi si riappropria di uno spazio fondamentale che sarà il fulcro di incontri di socializzazione e aggregazione per i ragazzi, a lungo privati a causa della pandemia. Ma l’iniziativa è anche una lezione di vita e rientra in un progetto curriculare di Educazione alla cittadinanza attiva, perché gli alunni sono stati i protagonisti di ogni fase ed a loro è stato idealmente affidato il campetto, affinché comprendano che la cosa comune è di tutti e come tale va tutelata ed utilizzata in modo che possa essere davvero un bene per tutti, nessuno escluso.

Il valore simbolico che c’è dietro la riqualificazione e la fruizione del campetto si arricchisce di significati ancora più profondi, perché in questi anni difficili e in territori complessi come quello castelvetranese, diventa fondamentale offrire valide alternative ai ragazzi e promuovere la cultura dello sport che, oltre a diffondere i valori del rispetto della persona e delle regole, della lealtà, della solidarietà, valorizza i princìpi fondanti di una società sana ed offre strumenti straordinari per costruire competenze utili per la vita.

Rimane ancora un ultimo step affinché l’opera sia conclusa, ovvero la recinzione più alta, e non è mancato l’invito ai presenti da parte della scuola per la sua installazione. Inoltre da un Istituto che crede molto nel valore educativo della pratica sportiva tanto da aderire a tutte le iniziative, proposte e progetti che mirano a favorire lo sviluppo corretto dei ragazzi in una fase delicata di crescita come quella della pre-adolescenza è stata segnalata la necessità di interventi urgenti per la manutenzione delle palestre e degli spazi destinati allo sport di proprietà comunale ed utilizzati dalle scuole del I Ciclo, per renderli ancora più sicuri e fruibili a tutti.