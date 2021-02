Alle 16,30 di oggi videoconferenza sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa in Sicilia

PALERMO – Oggi (16 febbraio) alle ore 16.30 (rp 16.30 e non 16.00 come gli organizzatori avevano comunicato in precedenza), la Commissione antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana presieduta da Claudio Fava terrà una videoconferenza stampa per presentare la relazione sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa in Sicilia. La relazione, che ha impegnato la Commissione […]

Link per il collegamento

http://tiny.cc/Antimafia-210216