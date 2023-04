All’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo con il Programma Erasmus+ si rinnova il dialogo interculturale

CASTELVETRANO – Prosegue con grande entusiasmo il progetto “Take 2 Collabor – ACTION”, nelle giornate dal 13 al 17 Marzo, con l’ospitalità da parte dell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo delle delegazioni di docenti e studenti delle scuole CEIP Santiago Ramon y Cajal di Ceuta (Spagna), Tirzas pamatskola di Gulbene (Lettonia), Zespol Szkolno Przedszkolny di Danzica (Polonia).

Alunni e docenti nel corso della settimana sono stati protagonisti attivi di una diversa organizzazione scolastica e, vivendo un’esperienza “eccezionale”, hanno ampliato i propri orizzonti culturali e linguistici. Il tema della mobilità era “Cinema is beautiful” e quindi il programma ha previsto che ogni giornata fosse ricca di fantastiche esperienze che ha fatto crescere nella conoscenza di se stessi e degli altri, nel rispetto della natura e dell’arte, nella capacità di interagire e cooperare per il raggiungimento di competenze legate all’espressione cinematografica.

Prima attività l’accoglienza in città da parte dell’Amministrazione Comunale presso l’Aula Consiliare e la visita dei principali siti artistico-culturali con l’assistenza degli alunni delle classi coinvolte dal progetto 1^C, 2^B, 2^C del plesso Pappalardo e 2^F e 2^I del plesso Medi che hanno guidato, in lingua inglese, gli ospiti alla scoperta del centro storico e delle sue bellezze monumentali ed artistiche: l’Aula Consiliare, la Fontana della Ninfa, la Chiesa Madre, il Teatro Selinus, il Museo Civico e la Biblioteca. Per la visita della Chiesa di San Domenico e del Liceo Classico ci si è avvalsi della collaborazione di un alunno del Liceo, Flavio Errante.

Ancora, presso l’Aula Magna dell’I.C Radice Pappalardo, si è svolta la cerimonia di apertura con l’intervento della Dirigente che ha confermato per gli alunni l’importanza di promuovere la formazione attraverso esperienze culturali inclusive e all’insegna del dialogo interculturale, finalizzate ad acquisire competenze linguistiche, informatiche e comunicative sempre più ampie; la cerimonia è proseguita con un ballo folkloristico cui hanno partecipato anche gli ospiti, le performances di benvenuto degli alunni delle classi dell’indirizzo musicale, un gioco di benvenuto e la visita dei principali laboratori della scuola ove realizzare le attività del progetto: dalle aule linguistiche, a quella informatica, al laboratorio di registrazione.

Durante la settimana gli alunni della scuola, insieme ai compagni europei, hanno partecipato ad attività didattiche e laboratoriali e ad uscite sul territorio. Vari sono stati gli spunti educativi proposti: dall’Educazione alla creatività e all’uso della scrittura e dell’immagine, con la realizzazione di attività laboratoriali di sceneggiatura, scenografia e pittura, alla Pedagogia del Patrimonio, con laboratori presso il Parco archeologico di Selinunte, Mazara del Vallo, Erice, le Saline Infersa di Marsala.

La scuola è stata coinvolta nella sua totalità e prezioso è stato il contributo di docenti, alunni e collaboratori scolastici; ancora una volta, per l’intera comunità scolastica, il programma Erasmus + si è rivelato un valido strumento per creare una vera identità europea che va al di là delle barriere culturali e sociali, inoltre le attività di accoglienza e laboratori svolte insieme ai delegati partners nel territorio di Castelvetrano hanno determinato il potenziamento nell’uso della lingua inglese e l’attenzione alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali della città.

La prossima ed ultima mobilità prevista dal progetto sarà in Lettonia, dove la scuola sarà presente con 4 studenti e 2 docenti.