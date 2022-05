All’I.C. Lombardo Radice Pappalardo il progetto “Insieme per una comunità di cittadini attivi”

CASTELVETRANO – Presso la palestra del plesso V. Pappalardo dell’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo, si è svolta nel pomeriggio del 4 maggio, la cerimonia conclusiva del progetto “Insieme per una comunità di Cittadini attivi”, che ha visto la partecipazione di docenti, alunni, genitori e istituzioni. Presenti alla manifestazione tutti i componenti firmatari del Patto educativo di Comunità, ovvero il Dirigente Scolastico, Maria Rosa Barone, i rappresentanti delle ASD New Free Volley e New Efebo Volley e per le Istituzioni il vicesindaco Filippo Foscari.

A seguito di un finanziamento dell’USR Sicilia, si rinnova nell’Istituto l’esigenza di promuovere la cittadinanza attiva e responsabile grazie all’esperienza dei “Patti Educativi di Comunità”, i quali, introdotti recentemente dal Ministero dell’Istruzione con il Piano scuola 2020-21, sono strumenti operativi che vedono la sinergia di scuola, enti locali, associazioni pubbliche e private per creare l’alleanza educativa civile e sociale. Si dà così attuazione ai principi costituzionali di solidarietà, comunanza di interessi e sussidiarietà. Il progetto prende le mosse dalla necessità di sottolineare come la salute sia un diritto inviolabile della persona, ma è anche un bene di interesse collettivo e come tale va tutelato, cosi come l’importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico sia condizione essenziale per mantenere il corpo in forma.

Nel corso della manifestazione, dopo la presentazione degli esiti del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi delle azioni educative e del diario di bordo compilato da alunni e famiglie, che ha rilevato come le famiglie degli alunni applichino una buona alimentazione, ma siano ancora carenti nell’attenzione all’attività fisica, sono state sintetizzate le immagini dei momenti salienti delle attività sportive. Successivamente gli alunni delle classi coinvolte, quarte e quinte della Scuola Primaria e le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado, hanno effettuato le performances relative alle discipline sportive previste dal progetto: pallavolo, badminton e calcio tennis. A chiudere la sequenza delle buone pratiche è stata offerta una “merenda salutare” con pane nero del territorio di Castelvetrano conditi con olio EVO, pomodori e formaggio, panini con confetture bio, torte a base di frutta o yogurt o cacao, budini, spremute e macedonia di frutta. La Dirigente nel suo intervento introduttivo ha sintetizzato le finalità educative del progetto e sottolineato come attraverso un sistema di rete che metta in sinergia tutte le componenti del territorio, non solo sia possibile svolgere attività didattiche interessanti ed altamente educative, ma si raggiunga in modo pieno il significato dell’alleanza educativa scuola-famiglia-extrascuola, quale volano di crescita e sviluppo armonico della persona.

Pienamente soddisfatte le aspettative di genitori e alunni, ai quali oltre alla maglietta e ad una sacca è stato consegnato l’attestato di “Bravo sostenitore di un corretto stile di vita”, a dimostrazione delle competenze acquisite grazie all’attività progettuale.