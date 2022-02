All’IC Radice Pappalardo continua il tradizionale appuntamento con la “Giornata dei calzini spaiati”

CASTELVETRANO – L’Istituto Comprensivo Radice-Pappalardo ha celebrato venerdì 4 febbraio la bellezza e la ricchezza della diversità e dell’inclusione, aderendo alla giornata dei “Calzini Spaiati”, con la partecipazione di alunni e insegnanti di tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria.

L’idea di far assurgere una coppia di calzini a simbolo dell’integrazione e dell’accettazione delle differenze nasce da un’ idea di una maestra di Aquileia. I calzini spaiati sono diventati, ormai, metafora della diversità perché, anche se di forma, colore e lunghezza differente, la loro funzione non viene meno.

In appena un decennio, l’iniziativa è stata abbracciata da moltissime scuole italiane ed è diventata anche un fenomeno social con il chiaro obiettivo di lanciare un messaggio di solidarietà e inclusione.

L’adesione dell’Istituto a questa giornata è diventata ormai una consuetudine da quattro anni e si inserisce nella quotidiana pratica educativa e didattica sulla diversità. In particolare modo, la scuola dell’infanzia, sia il plesso Radice sia il plesso Verga, ha affrontato questo percorso di sensibilizzazione attraverso la creatività e l’espressione artistica. “Diverso è bello” si legge in uno dei tanti disegni: i bambini e le bambine apprendono che ognuno di noi è un pezzetto “unico” per capacità, caratteristiche, passioni, emozioni, gesti, pensieri. Un pezzetto che si incastra ad altri, molti altri. Proprio come in un puzzle. Si trasmette così il concetto che la diversità e il rispetto per gli altri rappresentano una ricchezza; si educa all’accoglienza dell’altro, si rimuovono pregiudizi e stereotipi e si promuove l’empatia. Solo così si garantisce la crescita culturale, emotiva e relazionale degli studenti e delle studentesse. Perché tutti siamo uguali, tutti diversi, tutti importanti…. ma soprattutto unici.