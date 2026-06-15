Ammesse dalla Regione 81 (su 82 richieste) istanze di finanziamento per servizi nelle spiagge libere. Castelvetrano non risulta tra i comuni richiedenti

PALERMO – Sono state ammesse a finanziamento regionale per complessivi quasi 5 milioni di euro le domande dei comuni siciliani per migliorare nelle spiagge libere servizi come docce, passerelle, servizi igienici, aree da gioco, ecc. L’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente delle 82 domande presentate ne ha ammesso 81 (tutte tranne una) con importi ad esempio di 107.110 euro per Campobello di Mazara, 67.000 per Castellammare del Golfo, 89.704 per Erice, 111.542 per Menfi, 65.000 per Sciacca e così via. La cosa che si nota è che Castelvetrano non risulta tra i comuni richiedenti e ovviamente neanche in quelli beneficiari. E’ importante che qualcuno chiarisca il perché della mancata richiesta di finanziamento.