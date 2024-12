Amnesty, sei nuove targhe a Palermo per difensori dei diritti umani nel Mondo

PALERMO – Nella mattinata di martedì 10 dicembre si è tenuta a Palermo, nella villa di piazza Don bosco, la cerimonia di inaugurazione di sei nuove targhe dedicate a DifensorI dei Diritti Umani, che si aggiungono alle quattro collocate l’anno scorso. Le nuove targhe riportano i nomi di Gubad Ibadoghlu (Azerbaijan), Ilham Tothi (minoranza uigura cinese), Kyung-Seok-Park (per le persone con disabilità in Corea del Sud), Sleydò Molly Wickham (nativa americana difensora dell’ambiente British Columbia – Canada), Maria Ponomarenko (federazione russa) e una per tutte le donne che difendono i diritti umani in Afghanistan.

L’evento si è svolto alla presenza dell’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Palermo, Pietro Alongi, del Presidente dell’VIII Circoscrizione, Marcello Longo, e di alcuni Consiglieri della stessa Circoscrizione. Nutrita la partecipazione di studenti delle scuole “Marconi” e “Rutelli” che hanno illustrato le vicende degli attivisti e attiviste riportati nelle sei nuove targhe.