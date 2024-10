Ance Sicilia lancia l’“allarme trasparenza”: “Nel 77% dei casi sono stati aggiudicati appalti senza una gara aperta a tutti”

PALERMO – Il Consiglio generale di Ance Sicilia,

presieduto da Santo Cutrone, si è riunito a Palermo alla presenza del

vicepresidente nazionale dell’Ance, Domenico De Bartolomeo, per mettere

a punto nuove strategie associative – dopo il successo della campagna

sul caro-materiali – che rafforzino la rappresentanza del sistema Ance

presso le istituzioni a supporto della soluzione dei tanti problemi

della categoria, che vanno dal correttivo al Codice dei contratti

pubblici che non ha risolto il problema della concorrenza negli appalti

e quello della revisione prezzi, fino al recepimento in Sicilia del

decreto legge “Salva casa” e alla legge urbanistica regionale.

Proprio in tema di scarsa concorrenza negli appalti, l’Ance Sicilia ha

lanciato l’“allarme trasparenza” nell’Isola. Infatti, è ormai prassi

che, per le opere di importo compreso fra un milione e 5,538 milioni di

euro, le stazioni appaltanti preferiscano ricorrere alla “procedura

negoziata”, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, alla quale

viene invitato un numero ristretto di imprese scelte da un elenco,

sfuggendo così alla libera partecipazione del mercato e ad ogni

possibilità di controllo preventivo dei criteri utilizzati per la

selezione delle imprese.

L’Ance Sicilia, analizzando i dati reperibili sul web, evidenzia che

nel primo semestre di quest’anno quasi il 77% di lavori di importo

compreso fra 1 milione e 5,538 milioni di euro sia stato aggiudicato con

“procedura negoziata”, cioè senza una “procedura aperta” alla

partecipazione di tutte le imprese interessate.

L’associazione dei costruttori, quindi, con una nota ha chiesto un

incontro urgente all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro

Aricò, per rappresentargli questa situazione, affinché intervenga sulle

stazioni appaltanti raccomandando, nel nome della “massima trasparenza”,

il ricorso alla “procedura aperta” con pubblicazione del bando di

indizione di gara pubblica, iter che assicura la massima trasparenza e

la più ampia possibilità di partecipazione a tutte le imprese

interessate, a tutela degli amministratori pubblici e degli operatori

economici. L’assessore Aricò ha condiviso pienamente la proposta e ha

comunicato che sarà oggetto di una attenta valutazione in un incontro

con Ance Sicilia che sarà convocato nei prossimi giorni.

Nella foto, la riunione del Consiglio generale di Ance Sicilia.