Antonella Lattanzi apre “Intrecci Narrativi 2026”: tre giorni tra Palermo, Trapani e Alcamo con il nuovo romanzo “Chiara” edito da Einaudi

PALERMO – Al via l’edizione 2026 di “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”, la rassegna organizzata dall’Associazione per l’Arte che fonde letteratura, note e sapori del territorio. Ad aprire il prestigioso cartellone sarà la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, protagonista di un tour che toccherà le tre città della rassegna dal 9 all’11 aprile.

L’edizione 2026 segna un’importante crescita per la manifestazione che quest’anno si fa in tre, coinvolgendo le città di Alcamo (Castello dei Conti di Modica), Palermo (Libreria Feltrinelli) e la grande novità di Trapani (Biblioteca Fardelliana, in collaborazione con la ‘Libreria del Corso’)

Sotto la direzione artistica di Vito Lanzarone e quella organizzativa di Giuseppe Messana, la rassegna propone un dialogo multisensoriale che intreccia la parola scritta alle note musicali e ai sapori del territorio

L’apertura della stagione è affidata ad Antonella Lattanzi (9 -11 Aprile): La nota scrittrice e sceneggiatrice (collaboratrice di Nanni Moretti) presenterà il suo nuovo romanzo Chiara (Einaudi). Un’opera potente che indaga i meandri della colpa e del desiderio attraverso la storia di due donne, Marianna e Chiara, legate da un patto di salvezza nato in un’infanzia segnata dall’oscurità. La Lattanzi, voce tra le più incisive della narrativa contemporanea, approda in Sicilia per raccontare una storia di rinascita e memoria e della ricerca di un rifugio in mezzo al buio

Il programma degli incontri

Giovedì 9 Aprile, ore 17:30 – Trapani: presso la Biblioteca Fardelliana in collaborazione con la ‘Libreria del Corso Largo S. Giacomo’, 18 – ne discute con l’autrice Noemi Genovese;

Venerdì 10 Aprile, ore 18:30 –. Alcamo: presso il Castello dei Conti di Modica Piazza della Repubblica – ne discute con l’autrice Vito Lanzarone – Musica a cura di Francesco Artale, Piero Pignatiello e Giovanni Drago – degustazioni vini a cura della cantina Maniscà;

Sabato 11 Aprile, ore 17:00 –. Palermo: presso la Libreria Feltrinelli, Via Cavour, 133 – ne discute con l’autrice Elvira Terranova.

Fedele al format originale, l’evento presso il Castello dei Conti di Modica sarà arricchito da interventi musicali dal vivo e da degustazioni guidate curate dai giovani vignaioli del movimento Catarratto Boys Alcamo, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze vinicole emergenti del territorio.

Un’altra novità fondamentale di questa terza edizione è il progetto didattico avviato con il Liceo “Giuseppe Ferro” di Alcamo. Gli studenti approfondiranno i testi in classe e incontreranno gli autori in sessioni pomeridiane dedicate, per poi debuttare pubblicamente.