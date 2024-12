Approvata la Legge Finanziaria regionale: i giudizi positivi degli onorevoli Pellegrino e Caronia e di Badagliacca e Scaglione della Cisal Sicilia

PALERMO – “Per la prima volta dopo vent’anni, la Sicilia approva una legge finanziaria entro il 31 dicembre. Questo risultato, di straordinario valore politico e amministrativo, consente al governo regionale, agli enti locali e alle parti sociali di pianificare le loro attività in modo efficace, conoscendo in anticipo le risorse e gli strumenti a disposizione. Si tratta di un segnale chiaro di efficienza e responsabilità”. Lo ha affermato Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia, commentando l’approvazione della legge finanziaria da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Pellegrino ha sottolineato il lungo e proficuo lavoro che ha portato a questo importante traguardo, frutto della collaborazione tra l’Aula, il Governo regionale e le opposizioni. “Il Presidente Schifani, l’assessore Dagnino e l’intero esecutivo, grazie anche all’egregio lavoro svolto dal Presidente dell’Assemblea Galvagno e dal Presidente della Commissione Daidone, hanno saputo creare una sintesi che conferma la direzione politica di questa legislatura: attenzione alle famiglie e alle fasce sociali più deboli, attenzione per le necessità degli Enti locali, sostegno alle imprese e al mondo produttivo e stabilizzazione dei lavoratori precari”.

Particolare attenzione è stata riservata al territorio di Trapani, con l’assegnazione di un contributo annuo di 8 milioni di euro per il triennio 25/27 per l’aeroporto di Birgi. “Questo intervento rappresenta un ulteriore attenzione verso il territorio dell’intera provincia di Trapani, che per il tramite dell’aeroporto, potrà puntare su un ulteriore sviluppo economico basato sul turismo e sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Gli effetti benefici sono già visibili, con un indotto economico in crescita che coinvolge tutta la provincia e va oltre i suoi confini”.

Marianna Caronia, deputata regionale di “Noi Moderati”, valutando positivamente l’approvazione della legge finanziaria, ha sottolineato tre provvedimenti che lei stessa ha proposto e fortemente sostenuto e apprezzando “la sensibilità dimostrata dal Presidente della Regione Renato Schifani nel riconoscerne l’importanza”.

Tra i provvedimenti spicca lo stanziamento di 15 milioni di euro per il microcredito agevolato alle famiglie. “Un fondo che risponde alle difficoltà economiche offrendo prestiti senza interessi fino a 15.000 euro, rimborsabili in cinque anni con un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi”.

Caronia evidenzia inoltre la definitiva stabilizzazione del personale ASU dei beni culturali, che chiude una vicenda durata 28 anni.

Infine Caronia esprime soddisfazione per il milione e mezzo di euro destinato al percorso UNESCO Arabo-Normanno di Palermo. “Una misura fondamentale per promuovere questo straordinario patrimonio e renderlo un volano di sviluppo turistico ed economico per la città”.

Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione della Cisal Sicilia hanno sottolineato: “L’approvazione della Finanziaria da parte dell’Ars nei tempi previsti consentirà alla Sicilia di evitare l’esercizio provvisorio, il che rappresenta un’ottima notizia. Apprezziamo le misure a favore dei lavoratori e delle imprese e a sostegno dei consumi, così come le norme che aiuteranno gli enti locali che da anni vivono enormi difficoltà. Manca invece l’aumento del finanziamento regionale che avrebbe consentito di aumentare strutturalmente le ore ai dipendenti part-time dei comuni, ormai pari all’80% della forza lavoro: una mancanza a cui chiediamo si ponga rimedio”.