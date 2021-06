Aréa dà il via alla rassegna “2+2”

PALERMO – A piazza Rivoluzione 1, a Palermo, dal 24 giugno al 18 luglio, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 17:00 alle 24:00, quattro pittori esporranno le loro opere ad Arèa, uniti per comunicare che “DI ARTE SI VIVE”.

Ad inaugurare la rassegna, il 24 giugno, saranno due donne e due uomini, Daniela Balsamo, Andrea Buglisi, Linda Randazzo e Igor Scalisi Palminteri.

In un momento storico da dimenticare, che ha buttato giù ancor di più il comparto culturale, “2+2” vuole evidenziare che gli artisti instancabilmente hanno continuato e continuano a produrre sogni, speranze e voglia di vivere, non solo per se stessi, ma soprattutto per la collettività.

Alcune riproduzioni delle opere, infatti, verranno esposte nella facciata di Arèa, quinta scenica del Genio di Palermo, per creare un punto d’incontro, già nella piazza, con cittadini, turisti, appassionati e artisti.

Le opere di Daniela Balsamo, Andrea Buglisi, Linda Randazzo e Igor Scalisi Palminteri saranno fruibili dentro Arèa sino al 18 luglio, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 17:00 alle 24:00, magari sorseggiando qualche fresco cocktail del lounge bar.

La rassegna verrà riproposta in più occasioni mettendo a confronto vari artisti: uomini e donne, giovani e affermati, nazionali e stranieri e, inoltre, con vari punti di vista.

Le attività si svolgeranno secondo le norme sulla sicurezza anti Covid.