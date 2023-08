Arrestato 40enne tunisino per ingresso illegale sul territorio nazionale

TRAPANI – I Carabinieri di Trapani hanno arrestato un cittadino di origini tunisine classe 1983 per il reato di reingresso illegale a seguito di allontanamento dal territorio nazionale. I militari dell’Arma, in servizio presso il centro di permanenza per rimpatri di Contrada Milo, durante le procedure di identificazione ed accertamenti AFIS su soggetti sbarcati sull’isola […]