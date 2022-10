Arrestato straniero per un ordine di carcerazione del 2018

FAVIGNANA – I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Enna nel 2018 un romeno classe 71, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, dovendo lo stesso espiare una pena di 10 mesi di reclusione per reati commessi nel 2011 nell’ennese. I Carabinieri, impegnati […]

I Carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione e controllo del territorio sull’isola, durante la verifica della presenza in casa di soggetti sottoposti a misure cautelari alternative sorprendevano il 50enne a casa di un soggetto sottoposto ai domiciliari. Apparentemente molto nervoso l’uomo dichiarava di non avere documenti al seguito pertanto veniva accompagnato in caserma per l’identificazione. Da una serie di accertamenti emergeva, a carico del prevenuto, un ordine di carcerazione alla quale ormai non poteva più sottrarsi.

Tratto in arresto, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.