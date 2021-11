Arrestato un 22enne con oltre 200 grammi di marijuana. Altre due persone sono state denunciate

CASTELVETRANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 22enne e denunciato altre due persone, di 38 e 23 anni, tutti originari del Gambia ma residenti in Italia. Per loro il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri, mentre effettuavano un […]

CASTELVETRANO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 22enne e denunciato altre due persone, di 38 e 23 anni, tutti originari del Gambia ma residenti in Italia. Per loro il reato contestato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri, mentre effettuavano un posto di controllo, hanno fermato il 22enne che si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia dei suoi connazionali.

Mentre il conducente provvedeva a consegnare i documenti personali e di circolazione, ai Carabinieri non è sfuggito l’odore acre tipico della marijuana sprigionato nell’abitacolo. Tale circostanza ha indotto i militari operanti a proseguire l’attività investigativa presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, dove gli occupanti e il veicolo sono stati perquisiti.

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti 210 grammi di marijuana all’interno di una busta in plastica occultata sotto il sedile posteriore della vettura. Successivamente, i Carabinieri hanno eseguito apposito esame narcotest che ha confermato la natura illecita della sostanza rinvenuta.

Per questi motivi il 22enne è stato dichiarato in arresto mentre le persone che lo accompagnavano sono state deferite in stato di libertà.

L’Autorità Giudiziaria, nel corso dell’udienza di convalida, ha applicato all’arrestato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Alcamo, dove attualmente risiede.