Arrestato un 26enne dai Carabinieri: aveva droga e cartelli stradali in casa

PANTELLERIA – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione V.L. pantesco, classe 94.

Impegnati in un servizio volto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale i militari dell’Arma sottoponevano a controllo il 26enne, a bordo della propria autovettura, il quale da subito appariva particolarmente nervoso ed impacciato. I Carabinieri decidevano di approfondire il controllo sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare rinvenendo a bordo del veicolo due vasetti con piante di canapa e piccole lampade alogene. Estesa la perquisizione presso il domicilio venivano rinvenuti ulteriori 36 barattoli con scritta “cannabis light” che in realtà contenevano sostanza stupefacente tipo marijuana sativa, ad alto contenuto THC, per un peso complessivo di grammi 70, 2 barattoli in vetro contenenti marijuana per un peso complessivo di grammi 176, materiale utilizzato per coltivazione di piante di canapa, tra cui una serra indoor completa appena smontata, lampade alogene, fertilizzanti e sacchi di terra. Durante la perquisizione venivano altresì rinvenuti 2 cartelli stradali relativi a località dell’isola, sottratti da pubblica via. La sostanza stupefacente sequestrata, veniva assunta in carico in attesa di campionatura e successiva distruzione. I cartelli stradali venivano restituiti al comune Pantelleria. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, celebrata nella giornata di ieri (29 giugno).