Arrestato un 28enne per spaccio di stupefacenti

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un isolano 28enne, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel corso di un mirato servizio antidroga, insospettiti dal grande via vai di persone dall’appartamento del 28enne, decidevano di fare ingresso per una perquisizione. All’interno della casa i militari rinvenivano 2 involucri contenenti rispettivamente 4.5 gr. di marijuana e 2 gr. di hashish. Estesa la perquisizione anche al garage di pertinenza, i militari rinvenivano ulteriori nr. 3 involucri in cellophane contenenti marijuana del peso complessivo di gr. 375 e nr. 7 involucri contenenti hashish del peso complessivo di gr. 115 circa, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Trapani.