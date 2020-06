Ars, approvato il ddl sulla semplificazione amministrativa

PALERMO – Ieri (15 giugno) è stato approvato in Aula all’Ars, il disegno di legge sulla semplificazione amministrativa, la quale nell’ottica di uno snellimento burocratico, introduce procedure commissariali anche per le infrastrutture, riducendo i tempi di attesa per la concessione dei permessi di avvio dei lavori. Soddisfazione da parte del Gruppo Parlamentare di Forza Italia, […]