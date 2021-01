Assenza: “Approvare il ddl anti cyberbullismo è priorità”

PARTANNA – “La Sicilia fanalino di coda. Unica regione senza una legge ad hoc sul cyberbullismo – dice Giorgio Assenza – Alla luce dei fatti di cronaca e visto dunque l’aumento dei rischi nella Rete, si rende necessaria e urgente l’approvazione del disegno di legge (il ddl n. 239) in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo”.

Il progetto di legge depositato in Ars dal presidente dei Questori è oggi (27 gennaio), dopo l’esame di massima, favorevole, della commissione competente, in seconda commissione per il parere economico; tornerà dunque in Quinta per l’approvazione definitiva che lo consegnerà al dibattito e al voto dell’Aula.

“Un disegno di legge, in Ars grazie all’impegno civico e politico dell’onorevole Assenza – afferma Cetty Mannino, referente del tavolo tecnico su New Media e Cyberbullismo – fortemente atteso e che risulterà innovativo grazie all’azione di sostegno e promozione dell’uso consapevole degli strumenti informatici che prevede. L’età non può essere l’unico fattore determinante per l’iscrizione in un social, è il momento di prendere in carico il problema e impartire una seria educazione ai new media, allargata anche agli adulti”.

“L’approvazione della legge si rende necessaria – aggiunge il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, Lino D’Andrea – per mettere in campo un piano d’azione continuo ed efficace sull’educazione digitale e per creare luoghi di confronto e discussione sul fenomeno”.

“Una certa accelerazione al suo iter è d’uopo – conclude Assenza – L’approvazione di questa legge che verrà, poiché fornirà gli strumenti per supportare i soggetti più deboli che vengano a contatto con la Rete, non è più rinviabile”.