Assunzioni in 295 comuni siciliani con il maxi concorso Asmel 2023

TERMINI IMERESE – Dal 7 Marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.

Tra gli enti aderenti all’innovativa procedura ci sono Gela, Biancavilla, Nicosia, Termini Imerese, Augusta, Giardini Naxos, Niscemi, Realmonte, Buseto Palizzolo, ma anche forme associative come l’Unione dei Comuni Platani, Quisquina e Magazzolo.

Per info visita il sito https://www.asmel.eu/elencodiidonei