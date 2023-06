Badia Grande: a Valderice, un progetto di Cittadinanza attiva per gli immigrati

VALDERICE – Si intitola “Io vivo in Italia- Noi cittadini di domani” il progetto di cittadinanza attiva promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande al SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) del Comune di Valderice. Trenta i beneficiari, tra i 19 e 25 anni, coinvolti nelle attività che hanno previsto una parte teorica e una laboratoriale. […]

VALDERICE – Si intitola “Io vivo in Italia- Noi cittadini di domani” il progetto di cittadinanza attiva promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande al SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) del Comune di Valderice. Trenta i beneficiari, tra i 19 e 25 anni, coinvolti nelle attività che hanno previsto una parte teorica e una laboratoriale. Il ciclo di incontri è stato tenuto dall’operatrice legale Valentina Villabuona con il supporto dell’équipe composta da un assistente sociale, un operatore all’integrazione, una psicologa e dei mediatori culturali per la traduzione in lingua araba, inglese e francese.

Il ruolo del Presidente della Repubblica, i colori della bandiera italiana, l’inno nazionale, la Costituzione italiana, ed in particolare l’articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, e l’articolo 10, che fa riferimento al diritto di asilo per gli stranieri ai quali viene impedito l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, sono stati i temi oggetto di approfondimento.

Durante le attività laboratoriali, invece, i beneficiari del SAI hanno disegnato e colorato la bandiera italiana ed imparato l’Inno nazionale in vista della partecipazione alla Festa della Repubblica Italiana che sarà celebrata domani, 2 giugno, in Prefettura a Trapani.