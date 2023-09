Bando di concorso ERSU per borse di studio, altri contributi economici e servizi, per l’a.a. 2023/2024. Attivazione procedura online per la rettifica/integrazione dei dati

PALERMO – Sono stati pubblicati, su Albo online dell’ERSU, gli elenchi dei partecipanti al Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2023/2024, giusta Determina del Direttore n. 140 dell’1/9/2023.

Nel rispetto della legge sulla privacy, i nominativi degli studenti sono stati sostituiti con il numero di richiesta, riportato nella domanda di borsa di studio e rilevabile anche nella sezione “Le mie richieste” dell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente.

Gli esiti della fase istruttoria e le eventuali note sono pubblicati anche nella pagina personale di ciascuno studente nel portale ERSU (cliccare sul n. di richiesta, linkabile, riportato della sezione “Le mie richieste”).

Si può consultare su Albo online dell’Ente la Determina del Direttore n. 140/2023, l’elenco dei partecipanti di primo anno e l’elenco dei partecipanti di anni successivi al primo.

Dalle ore 9:00 del 4/9/2023 e fino alle ore 14:00 del 15/9/2023, sarà possibile effettuare la rettifica ai dati dichiarati nella domanda di borsa di studio (es. rettifica cfu, rettifica prot. DSU, altro) presentando il “Modulo di rettifica/integrazione dati” (l’applicazione online per la compilazione e l’invio del modulo, disponibile nella sezione “Procedure e concorsi attivi” dell’area riservata del portale dei servizi online dell’Ente, sarà attiva durante il suddetto periodo).

Maggiori informazioni sul sito www.ersupalermo.it, mentre è possibile consultare anche le FAQ al modulo online di rettifica/integrazione dati dichiarati nella domanda di borsa di studio a.a. 2023/2024.